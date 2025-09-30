Ember and Blade – Trailer von dem Survivors-like Adventure

Publisher und Entwickler LINE Games Corporation haben einen Trailer von „Ember and Blade“ veröffentlicht. In dem Survivors-like Adventure schlüpft ihr in die Rolle des Dämonenjägers Fenrix, dem durch einen Pakt mit einem Engel vorübergehend Unsterblichkeit gewährt wurde.

Als Fenrix geht es in ein Reich, wo Horden von Gegnern auf euch warten. Runde für Runde nimmt das Chaos zu und nur eure Klinge und Fähigkeiten steht zwischen Frieden und Verwüstung. Die Bosse in dem Spiel sollen präzises Timing und eine strategische Planung benötigen. Der Trailer bietet einen Vorgeschmack von dem Gameplay.

Am 03. Oktober 2025 wird es im Rahmen des Steam Next Fest eine Demo-Version von „Ember and Blade“ geben. Hier gibt es das Spiel auf Steam: KLICK!

Ember and Blade | Steam Next Fest Demo Trailer - Survivors-like Roguelite ARPG

Quelle: Pressemitteilung