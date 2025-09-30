Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles – Launch-Trailer

Heute veröffentlicht Square Enix das Taktik-Rollenspiel „Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles“. Diese erweiterte Version des Klassikers „Final Fantasy Tactics“ ist für PC (Steam und Steam Deck), Nintendo Switch, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.

Die Geschichte des Spiels versetzt die Spieler in das vom Krieg zerrüttete Königreich Ivalice, ein mittelalterliches Land, das nach dem Fünfzigjährigen Krieg von politischen Machtkämpfen, Klassenkämpfen und den Ambitionen rivalisierender Adelshäuser geplagt wird. Vor dieser Kulisse erscheinen Ramza, der dritte Sohn des Hauses Beoulve, einer der führenden Militärfamilien von Ivalice, und sein Kindheitsgefährte Delita, ein Bürgerlicher, der unter Adligen aufgewachsen ist. In einem Krieg, der sich im Königreich zusammenbraut, werden sie sich auf entgegengesetzten Seiten wiederfinden.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles – Features

Taktische Kämpfe, die das Genre definierten – Spieler nehmen an strategischen, rundenbasierten Kämpfen auf unterschiedlichem und dynamischem Terrain teil, in denen jede Entscheidung zählt. Geländevorteile, die Positionierung von Einheiten und die Anpassung der Charaktere sorgen für spannende Kämpfe voller unerwarteter Wendungen.

Robustes Job-System – Es gibt über 20 Jobs und 300 Fertigkeiten, vom Schwarzmagier über den Dragoon bis hin zum Zeitmagier. Jeder Job verfügt über eigene Fähigkeiten, die durch die Zuweisung von Fertigkeiten aus anderen Jobs noch weiter angepasst werden können. Dadurch sind schier endlose Kombinationen und Strategien möglich, die einzigartig für den individuellen Spielstil sind.

Erweiterter & Klassischer Modus – Der erweiterte Modus des Spiels enthält viele neue Funktionen, darunter aktualisierte Grafik, eine überarbeitete Benutzeroberfläche, zusätzliche Dialoge und vollständige Sprachausgabe in Englisch und Japanisch sowie Spielverbesserungen wie Vorspulen und automatisches Speichern. Der Klassische Modus lässt die Spieler den originalgetreuen Klassiker von 1997 mit der renommierten „War of the Lions“-Übersetzung neu erleben.

Die Homepage zum RPG gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns: KLICK!

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles | Veröffentlichungstrailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung