My Hero Academia: All’s Justice – Neuer Trailer verrät den Release-Termin

Im Juli 2025 kündigte Bandai Namco Entertainment Europe das 3D-Arena-Kampfspiel „My Hero Academia: All’s Justice“ an (siehe hier). Die Entwicklung ist jetzt so weit fortgeschritten, dass die Entwickler den Release-Termin mit einem neuen Trailer verraten konnten. So erscheint das Spiel am 06. Februar 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Das Spiel ist im Final War Arc angesiedelt und soll dynamische Einzelspieler- und PvP-Kämpfe bieten, in denen maximal drei gegen drei Spieler in Tag-Team-Duellen antreten. Dazu steht das größte Roster an spielbaren Charakteren in der Geschichte des Franchise zur Verfügung, also Helden und Schurken inklusive ihrer finalen, voll entfesselten Formen. Jeder Charakter verfügt über individuelle Quirks und die neue „Rising“-Mechanik, die Angriffskraft, Geschwindigkeit und Quirk-Fähigkeiten steigert. Durch das Kombinieren verschiedener Teammitglieder können Fans Kombos aneinanderreihen, mitten im Kampf die Figur wechseln und neue taktische Synergien entdecken.

Neben dem Nacherleben der Handlung der finalen Schlacht des Arcs können Spieler auch an neuen Szenarien teilnehmen: „Team Up Mission“ versetzt sie in ein Trainingsszenario innerhalb eines virtuellen Raumes, wo sie mit den Schülern der Klasse 1-A Teams bilden, Missionen abschließen und Gegner auf einer eigenen Karte besiegen. Das Abschließen dieses Modus schaltet den Modus „Archives Battle“ frei, in dem Spieler legendäre Kämpfe aus der gesamten Geschichte des Anime erneut erleben und selbst bestreiten können.

[Deutsch] MY HERO ACADEMIA: All’s Justice | Release Date Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung