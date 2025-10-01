Battlefield 6 – Informationen zu Season 1

Das Team der Battlefield Studios hat jetzt eine Grafik mit der Roadmap für die erste Season von „Battlefield 6“ veröffentlicht. So wird es diesen Monat, im November und im Dezember 2025 kostenlose Updates mit neuen Inhalten geben.

Saisonale Inhalte sollen regelmäßig erscheinen und das Spiel um neue Maps, Modi, Waffen und weitere Elemente erweitern. Alle spielrelevanten Features sind kostenlos oder durch Fortschritt freischaltbar – im Sinne eines fairen und zugänglichen Spielerlebnisses für alle.

Season 1 beginnt mit „Unautorisierte Operationen“ und bringt die neue Map „Blackwell-Ölfelder“, den 4v4-Modus „Angriffspunkt“, zusätzliche Waffen und weitere Inhalte ins Spiel. Am 18. November folgt die zweite Phase mit dem Titel „Kalifornischer Widerstand“, die die in Südkalifornien angesiedelte Map „Eastwood“ sowie den für 8v8-Gefechte konzipierten Modus „Sabotage“ umfasst. Den Abschluss bildet am 9. Dezember die Phase „Winter-Offensive“ mit einem saisonalen Map-Update für „Empire State“ und einem Event.

Den kompletten Blogbeitrag zur ersten Saison gibt es hier: KLICK!

Der First-Person-Shooter erscheint am 10. Oktober 2025 für PC (Steam, EGS und EA app), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zur Shooter-Reihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Trailer gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Battlefield 6: Official Launch Live Action Trailer

Quelle: Pressemitteilung