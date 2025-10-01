Painkiller – Neuer Gameplay-Trailer „Slay Together“

Im Zuge des Horror Game Awards Halloween Showcase präsentierten Saber Interactive, 3D Realms und Entwickler Anshar Studios einen weiteren Trailer von „Painkiller“. Der Trailer trägt den Titel „Slay Together“ und rückt den Fokus auf das Koop-Gameplay.

Im Online-Koop-Modus können sich bis zu drei Spieler gemeinsam den Dämonen stellen. Kämpft zusammen mit einer Reihe höllischer Waffen durch Horden von Dämonen in schnellen Kämpfen, um die Invasion der Erde durch den gefallenen Engel Azazel zu stoppen und eure Erlösung zu verdienen.

„Painkiller“ erscheint am 21. Oktober 2025 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Painkiller - Slay Together Trailer

Quelle: Pressemitteilung