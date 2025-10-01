SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten – Trailer präsentiert neue Schauplätze und mehr

THQ Nordic und Purple Lamp haben neue Inhalte zu „SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten“ vorgestellt. Im aktuellen Trailer werden zusätzliche Schauplätze, Figurenvarianten und ein neues Spielelement präsentiert.

Die Reise führt SpongeBob und Patrick durch die verschneiten Quallenfelder bis hinauf zum Mount Bikini. Die winterlichen Bedingungen haben auch Auswirkungen auf Sandy, die sich in ihr frostiges Alter Ego Hibernation Sandy verwandelt.

Des Weiteren dürft ihr einen kurzen Blick auf das Quallenfischen werfen, das auf dem Ghost-Board-Surfbrett absolviert wird. Darüber hinaus wurden neue Kostüme gezeigt, die Teil des Season Pass sein werden und für erweiterte Anpassungen sorgen.

In der Geschichte des Spiels stehen sich der Fliegende Holländer und König Neptun gegenüber. Übernatürliche Kräfte bedrohen Bikini Bottom, und ihr müsst gemeinsam mit SpongeBob und Patrick versuchen, die Ausbreitung des Chaos zu verhindern. Auf dem Weg erwarten euch verschiedene Orte wie Neptuns Palast oder die Bergregionen rund um den Mount Bikini sowie Kämpfe gegen größere Gegner.

„SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten“ erscheint am 18. November 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide | Jellyfish Fields Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung