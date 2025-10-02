MARVEL Cosmic Invasion – Trailer zum Demo-Release

Das Beat ‘em up im Arcade-Stil „MARVEL Cosmic Invasion“ präsentiert sich in einem neuen Trailer. Wem die Gameplay-Szenen nicht ausreichen, der kann auf Steam eine Demo-Version herunterladen und ausprobieren.

In dem Spiel startet der unsterbliche Superschurke Annihilus einen beispiellosen Angriff auf die gesamte Galaxie, der alles Leben, wie wir es kennen, bedroht. Sowohl irdische als auch kosmische Superhelden müssen sich nun in einem sternenübergreifenden Abenteuer gegen die tödliche Vernichtungswelle verbünden. Kämpft euch durch die Straßen von New York City bis in die Tiefen der Negative Zone, um Annihilus‘ Schwur, den Tod über den Kosmos zu bringen, zu verhindern.

Wählt und steuert euer eigenes Team aus zwei Charakteren, während ihr mitten im Kampf mit dem Cosmic Swap-System zwischen ihnen wechselt. Nutzt die unterschiedlichen Superkräfte und Spezialangriffe für einzigartige Team-ups und sorgt für verheerenden Schaden. Zudem unterstützt das Spiel den lokalen und Online-Koop mit vier Spielern (Drop-in/Drop-out) mit Crossplay.

Dotemu und Entwicklerstudio Tribute Games wollen „MARVEL Cosmic Invasion“ noch dieses Jahr für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlichen. Die offizielle Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

MARVEL Cosmic Invasion | Demo Available Now!

Quelle: Pressemitteilung