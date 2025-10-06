Baphomets Fluch 2 – Die Spiegel der Finsternis: Reforged angekündigt, erster Trailer

Revolution Software hat die Entwicklung von „Baphomets Fluch 2 – Die Spiegel der Finsternis: Reforged“ (englischer Originaltitel: Broken Sword 2: The Smoking Mirror) bestätigt. Ein erster Trailer zeigt die Neuerungen des Remakes.

In „Baphomets Fluch – Die Spiegel der Finsternis: Reforged“ begeben sich der amerikanische Tourist George Stobbart und die französische Journalistin Nico Collard auf die Spur einer gefährlichen Maya-Verschwörung, die uralte Artefakte und dunkle Magie miteinander verknüpft. Die Geschichte führt euch von europäischen Städten über die Karibik bis nach Mittelamerika, wo ihr Rätsel löst, Hinweise kombiniert und neue wie alte Bekannte trefft.

Die Neuauflage bietet vollständig überarbeitete Grafiken in hoher Auflösung und eine neue Soundkulisse, die das Original ergänzt. Ein besonderes Feature ist die Möglichkeit, jederzeit zwischen der klassischen Version von 1997 und den neuen Reforged-Visuals zu wechseln. Zudem stehen zwei Spielmodi zur Auswahl: ein traditioneller Modus für ein klassisches Adventure-Erlebnis und ein Story-Modus, der durch dezente Hinweise ein flüssigeres Vorankommen ermöglicht.

Laut Charles Cecil, Gründer und CEO von Revolution Software, war „Die Spiegel der Finsternis“ eines der beliebtesten Spiele des Studios. Mit der Reforged-Version möchte das Team das Original respektvoll überarbeiten und zugleich für neue Spielerinnen und Spieler zugänglich machen.

Die Neuauflage des zweiten Teils der bekannten Adventure-Reihe, entsteht für PC sowie für PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich Anfang 2026.

Baphomets Fluch - Die Spiegel der Finsternis: Reforged

Quelle: Pressemitteilung