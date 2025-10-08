Painkiller – „Blood Pact“-Trailer

Die Teams von Saber Interactive, 3D Realms und Anshar Studios haben einen neuen Gameplay-Trailer von „Painkiller“ veröffentlicht. Es geht in die Tiefen des Fegefeuers, wo Dämonen, Titanen und unvorstellbare Schrecken auf uns warten. In dem First-Person-Shooter zieht man allein oder im Online-Koop-Modus in den Kampf. Ausgestattet mit einer Reihe von höllischen Waffen versucht man die Invasion des gefallenen Engels Azazel auf der Erde zu stoppen und Erlösungen zu verdienen.

Painkiller – Features

Das Fegefeuer als Spielplatz: Mit Sprüngen, Enterhaken und schnellen Ausweichmanövern geht es durch weitläufige, unheilvolle Biome, in denen albtraumhafte Gegner in blutigen, rasanten Gefechten mit einer Vielzahl neuer und klassischer Painkiller-Waffen bekämpft werden.

Online-Koop-Modus für drei Spieler: Online können mit bis zu zwei weiteren Spieler verschiedene Orte erkundet, Geheimnisse aufgedeckt und sich furchterregenden Feinden gestellt werden.

Groteske Schrecken warten: Spieler können sich einer Vielzahl von Gegnern stellen, von Horden von Dämonen bis hin zu gewaltigen Kreaturen wie den Nephilim, den monströsen Kindern Azazels.

Den Schmerz entfesseln: Tarotkarten können genutzt werden, um Fähigkeiten zu verbessern, den Rang zu erhöhen, das Arsenal zu erweitern und sich mit anderen zu verbünden, um alle Gegner auszuschalten.

Charakterwahl mit Bedacht: Vier unterschiedliche Charaktere – Ink, Void, Sol und Roch – bieten jeweils einzigartige Vorteile, um Energie, Gesundheit, Kraft und Schaden zu steigern.

Rogue-Angel-Modus: In einem eigenständigen, gnadenlosen Roguelike-Modus stellen sich Fans gemeinsam mit ihren Freunden prozedural generierten Arenen, sammeln unterwegs Tarotkarten, Waffen und Ausrüstung und treten in packenden Kämpfen gegen mächtige Bossgegner an.

„Painkiller“ erscheint am 21. Oktober 2025 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Painkiller - Blood Pact Trailer

Quelle: Pressemitteilung