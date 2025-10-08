STARSEEKER: Astroneer Expeditions – Umfangreiches Gameplay veröffentlicht

System Era Softworks und Devolver Digital haben Anfang des Jahres mit „STARSEEKER: Astroneer Expeditions“ ein neues Abenteuer im bekannten „Astroneer-Universum“ vorgestellt. Das Spiel soll 2026 erscheinen und wurde im Rahmen der ersten „STARSEEKER“ Direct-Übertragung ausführlich präsentiert. Dabei wurden neue Gameplay-Szenen gezeigt.

Das Spiel versteht sich als eigenständiges Expeditionsabenteuer mit Schwerpunkt auf Kooperation und Improvisation. Ihr startet an Bord der ESS Starseeker, einer Raumstation voller Ausrüstung, Ressourcen und der exzentrischen Crew der sogenannten Fronteer Force. Von dort aus brecht ihr allein oder mit bis zu drei Freunden zu zeitbegrenzten Missionen auf fremden Planeten auf.

Vor jeder Expedition stellt ihr euer Equipment zusammen, indem ihr Werkzeuge und Materialien kauft, handelt oder herstellt. Sobald das Dropship auf einem Planeten landet, beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Die Umgebungen sind feindlich, unvorhersehbar und voller Situationen, in denen Improvisation über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.

Erstes Gameplay

Das neue Video zeigt die erste Mission, in der ihr auf den Planeten Tephra reist. Dort erwartet euch eine lebendige und zugleich gefährliche Welt mit dichten Dschungeln, weiten Ozeanen und tiefen Höhlensystemen. Jeder Planet in „STARSEEKER“ wird individuell gestaltet, sodass ihr bereits bekannte Orte erneut besuchen oder neue Geheimnisse entdecken könnt. Mit jedem Fortschritt schaltet ihr weitere Landezonen und Missionen frei, die zunehmend komplexere Aufgaben und kooperative Herausforderungen bieten.

„STARSEEKER: Astroneer Expeditions“ befindet sich derzeit für den PC sowie für die Konsolen aus dem Hause Microsoft und Sony in der Entwicklung. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.

STARSEEKER Direct – Gameplay Reveal

Quelle: Pressemitteilung