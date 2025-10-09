„Absolum“, das Rogue ’em up von Dotemu, Guard Crush Games und Supamonks, erscheint heute für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5. Der passende Launch-Trailer zeigt einige der Builds und Movesets der Charaktere des Spiels, das eine innovativen Weiterentwicklung klassischer Arcade-Action sein soll. Für 24,99 Euro (UVP) sollt ihr klassische Brawler-Action, packendes Storytelling und eine hohe Wiederspielbarkeit, eingebettet in einem run-basierten Fantasy-Abenteuer, bekommen.

In dem Spiel erwarten euch vier spielbaren Charaktere: die wendige Schwertkämpferin Galandra, der panzerartige Zwerg Karl, die rätselhafte Schurkin Cider und der magiebegabte Brome. Jede spielbare Figur bringt nicht nur ihr eigenes Fähigkeiten-Set mit, sondern auch persönliche Beweggründe – auf ihrer Reise durch ein geheimnisvolles Land voller Wunder und verborgener kosmischer Schrecken.

Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Absolum | Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung