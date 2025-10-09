Code Vein 2 – Story-Trailer erschienen

Heute gibt es einen Story-Trailer zum kommenden Action-RPG „Code Vein 2“. Dieser verrät nicht nur mehr von der Geschichte in dem Spiel, sondern enthüllt auch neue Charatkere. In der Geschichte des Spiels übernehmen Spieler die Kontrolle über einen Wiedergänger-Jäger. Begleitet werden sie von dem Wiedergänger-Mädchen Lou MagMell, die besagten Jäger mit ihrem eigenen Herzen wiederbelebt hat und mit ihren Kräften durch die Zeit reisen kann. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Wiederkehr zu verhindern, ein katastrophales Ereignis, durch das der Untergang der Welt droht. Im Trailer wird die Geschichte über Schicksal, Opfer und Entscheidungen von der Musik von Go Shiina untermalt.

Auf ihrer Reise durchqueren Spieler vergangene und gegenwärtige Versionen der erkundbaren Welt, darunter postapokalyptische Landschaften wie die überfluteten Ruinen der Versunkenen Stadt, der Wald der Untoten und die abgeschottete Insel MagMell. Im Verlauf des Spiels treffen sie auf Wiedergänger, die als legendäre Helden in die Geschichte eingingen und zum Schlüssel zur Errettung dieser kollabierenden Welt werden könnten. Darunter befinden sich auch Josée Anjou, die „Königin der Einsamkeit“, die einst über eine Zufluchtsstätte herrschte, die vom Meer verschlungen wurde, sowie Holly Asturias, eine Heilerin, die als „Engel des Todes“ bezeichnet wird.

Spieler können in dem Titel mächtige Bande mit anderen Wiedergängern knüpfen, die mitreisen und dank des dynamischen Partner-Systems Seite an Seite gegen herausfordernde Gegner und massive Bosse kämpfen. Gegnern kann das Blut entzogen werden, um verschiedene mächtige Fähigkeiten freizuschalten. Mithilfe der Blutcodes können Kampftaktiken entwickelt werden. Außerdem gibt es einzigartige Waffen und Ausrüstungen namens Käfige, die dabei helfen, die herausfordernden Kämpfe zu meistern. Spielern steht es frei, den eigenen Charakter mithilfe des Anpassungsmodus ganz nach dem eigenen Belieben zu gestalten – inklusive einer Vielzahl von Einstellungen für Körperbau, Frisur, Gesichtsausdruck, Accessoires, Make-Up und mehr.

Bandai Namco Entertainment und Entwickler Bandai Namco Studios werden „Code Vein 2“ am 30. Januar 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Weitere Informationen, zum Beispiel über die Editionen, gibt es hier bei uns: KLICK!

[Deutsch] CODE VEIN II - Story Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung