Das Horror-Fantasy Adventure „Bye Sweet Carole“ ist für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox Series X und PlayStation 5 erschienen. Publisher Maximum Entertainment und Entwicklerstudio Little Sewing Machine schicken euch in dem Spiel in eine Welt, die im Stil klassischer Animationsfilme komplett von Hand gezeichnet ist.

Im Mittelpunkt steht die junge Lana Benton, die nach ihrer verschollenen Freundin Carole Simmons sucht. Ihr Weg führt sie durch das Waisenhaus „Bunny Hall“ und weiter in das mysteriöse Königreich Corolla, ein Ort, der vom finsteren Mr. Kyn, der rücksichtslosen Eule Velenia und ganzen Schwärmen gefräßiger Teerhasen kontrolliert wird. Zwischen zwei Welten gefangen, muss Lana einen Weg finden, um zu überleben und die dunkle Wahrheit hinter Caroles Verschwinden aufzudecken.

Bye Sweet Carole – Features

Ein herzlicher Liebesbrief an die kostbaren klassischen Animationsfilme unserer Kindheit und die Oldschool-Abenteuer-Klassiker der 90er Jahre.

Erkunde die unheimlichen Hallen von Bunny Hall und die fantastische Welt von Corolla, die voller Geheimnisse und Gefahren steckt.

Lerne unvergessliche Charaktere kennen: vom freundlichen Mr. Baesie zur ominöse Eule Velenia und zum bedrohlichen Mr. Kyn.

Stelle Ermittlungen an, indem du Rätsel löst, einen Weg um tödliche Feinde herum findest und Plattform-Herausforderungen meisterst.

Verwandle dich in ein Kaninchen und benutze deine Formen, um den Gefahren von Bunny Hall und Corolla zu entgehen.

Hier findet ihr die Webseite von „Bye Sweet Carole“: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK!

Bye Sweet Carole - Launch Trailer | Available Now!

Dieses Video auf YouTube ansehen

