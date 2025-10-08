Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition – Termin und Trailer

Publisher und Entwickler GIANTS Software hat nicht nur den ersten Gameplay-Trailer von „Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition“ veröffentlicht, sondern auch den Release-Termin verraten. Das Spiel wird am 09. Dezember 2025 für die Nintendo Switch auf den Markt erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, astragon Entertainment ist Distributionspartner in Deutschland.

Des Weiteren wird die Signature Edition das „Mercedes-Benz Trucks“-Pack enthalten. Durch die Partnerschaft zwischen GIANTS Software und Daimler Truck AG gibt es insgesamt 17 neue Maschinen im Rahmen des Pakets – allen voran der vielseitige Unimog und der kraftvolle MB-trac.

Die „Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition“ basiert auf dem aktuellen „Landwirtschafts-Simulator 25“ und umfasst mehr als 400 authentische Maschinen von mehr als 150 namhaften Herstellern, darunter Modelle von Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und viele weitere. Hinzu kommen 25 Feldfrüchte und 3 Maps.

Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

🐮 Farming Simulator: Signature Edition - First Gameplay Trailer

Quelle: Pressemitteilung