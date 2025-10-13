Beneath – Release-Termin, Demo und Trailer

Der Retro-inspirierte Survival-First-Person-Shooter „Beneath“ hat jetzt offiziell einen Release-Termin erhalten. Wie Wired Productions und das Studio Camel 101 verkündeten, erscheint das FPS am 27. Oktober 2025 für PC (Steam) und am 28. Oktober 2025 für PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S. Wer bis dahin nicht warten möchte, der kann im Rahmen des Steam Next Fest eine Demo-Version herunterladen und ausprobieren.

Hier findet ihr die Demo auf Steam: KLICK! Die Vollversion soll 16,59 Eurp (UVP) kosten.

Als Spieler soll euch ein ein kompromisslos harter Einzelspieler-Shooter erwarten. Knappe Munition, gnadenlose Gegner und ein Gefühl des Unbekannten verbinden sich zu einer storybasierten Kampagne, die sowohl für erfahrene Spieler als auch für diejenigen geeignet sein soll, die ein Old-School-Erlebnis suchen.

Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Beneath | Launch Date Trailer | Steam Next Fest Demo

