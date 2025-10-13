Forestrike – Trailer und Release-Termin für PC und Switch

Devovler Digital und das in Japan ansässige Entwicklerteam von Seleton Crew wird nächsten Monat das Martial-Arts-Roguelite „Forestrike“ veröffentlichen. Der offizielle Release-Termin ist der 17. November 2025 und gilt für PC und Nintendo Switch. Passend zum nahenden Release enthält die aktualisierte Steam Next Fest-Demo des Spiels jetzt eine dritte Kampfschule und neue Schauplätze.

Die Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatum wurde von einem Gameplay-Trailer begleitet, der einen tieferen Einblick in die Welt von „Forestrike“, die Roguelite-Systeme und die geheimnisvolle Geschichte, gewährt.

Das Spiel versetzt euch in die Rolle von Yu, einem mächtigen Krieger auf der Mission, den Kaiser aus den Fängen eines gnadenlosen Admirals zu befreien. Die Chancen stehen schlecht – doch Yu besitzt eine mystische Technik, die als „Foresight“ bekannt ist.

Mit „Foresight“ könnt ihr Begegnungen endlos vorausplanen und wiederholen und jede Möglichkeit testen, bis ihr den perfekten Weg zum Sieg gefunden habt. Jeder Gegner reagiert vorhersehbar auf eure Handlungen, wodurch jeder Kampf zu einem strategischen Puzzle wird, das Präzision und Meisterschaft belohnt. Sobald ihr euch für die endgültige Version des Kampfes entscheidet, trägt euch der Erfolg weiter, aber das Scheitern beendet eure Reise – vorerst.

Jeder Durchlauf durch „Forestrike“ enthüllt nach und nach Fragmente einer größeren Geschichte und stellt die fünf großen Meister vor, von denen jeder eine eigene Kampfschule anbietet. Durch das Meistern verschiedener Stile und das Kombinieren von Techniken formt ihr eure ganz eigene Kampfphilosophie. Zwischen den Kämpfen ruht ihr euch in Gasthäusern aus, erwerbt neue Ausrüstung und rettet Reisende, um seltene Belohnungen zu erhalten – und deckt dabei die wahre Geschichte eines von Krieg und Ehrgeiz zerrissenen Landes auf.

Forestrike | Gameplay Overview | The Fight Starts November 17

Dieses Video auf YouTube ansehen

