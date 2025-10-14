Painkiller – Overview-Trailer und Demo für PC

In einer Woche erscheint der First-Person-Shooter „Painkiller“ für PC und Konsolen. Durch das Steam Next Fest können PC-Spieler bereit jetzt eine Kostprobe erhalten. Die Demo-Version steht bis zum 20. Oktober 2025 auf Steam zum Download bereit und bietet Spielern die Möglichkeit mit bis zu zwei weiteren Spielern im Online-Koop-Modus oder allein zu spielen.

Für einen weiteren Vorgeschmack gibt es einen neuen Trailer mit dem Titel „This Is Painkiller“, der einen Einblick in das Koop-Gameplay, Waffen, Fähigkeiten, Bosse und vieles mehr gibt, was Spieler in der Neuauflage der klassischen Action-Reihe erleben werden.

Saber Interactive, 3D Realms und Anshar Studios veröffentlichen „Painkiller“ am 21. Oktober 2025 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

This is Painkiller

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung