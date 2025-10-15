Owlcat Games kündigt „Warhammer 40,000: Rogue Trader“ für Nintendo Switch 2 und offene Alpha von „Dark Heresy“ an

Im Rahmen des IGN Fan Fest wurden neue Informationen zu „Warhammer 40,000: Rogue Trader“ und „Warhammer 40,000: Dark Heresy“ vorgestellt. Weitere Details sollen anlässlich des kommenden Warhammer Day folgen, der am Samstag den 25. Oktober 2025 stattfindet.

„Warhammer 40,000: Rogue Trader“ erscheint für Nintendo Switch 2

Erstmals bringt Owlcat Games eines seiner Rollenspiele auf die Nintendo Switch 2. Nach dem Release der großen Erweiterung „Lex Imperialis“ wurde nun die Version von „Warhammer 40,000: Rogue Trader“ für Nintendos neue Konsole bestätigt.

In „Rogue Trader“ übernehmt ihr die Rolle eines Freihändlers, Nachfahr einer alten Dynastie imperialer Privatunternehmer. Mit einem eigenen Handelsschutzgebiet und einem gigantischen Raumschiff erkundet ihr die Grenzen des Imperiums. Entscheidungen über Loyalität, Macht und Moral beeinflussen den Verlauf ganzer Sternensysteme.

Warhammer 40,000: Rogue Trader - Official Nintendo Switch 2 Reveal Trailer | IGN Fall Fan Fest 2025

„Warhammer 40,000: Dark Heresy“ startet offene Alpha im vierten Quartal 2025

Das zweite große Projekt von Owlcat Games, „Warhammer 40,000: Dark Heresy“, startet Ende 2025 in die offene Alpha. Im Zuge des IGN Fan Fest wurde ein neuer Trailer gezeigt. In dem erzählerisch geprägten, rundenbasierten Rollenspiel führt ihr als Akolyt der Inquisition eine Einsatzgruppe durch Ermittlungen und Kämpfe gegen Häresie und Verderbnis.

Die Handlung spielt im Zeitalter des Noctis Aeterna und dreht sich um das Mysterium des Tyrant Star. Zu den Begleitern zählen imperiale Soldaten und Vertreter fremder Spezies wie ein Kroot-Söldner. Entscheidungen haben weitreichende Konsequenzen für die Geschichte und die Mitglieder eurer Gruppe. „Dark Heresy“ erweitert das Konzept von „Rogue Trader“ um tiefere Dialoge, komplexe Untersuchungen und vollständig vertonte Gespräche.

„Warhammer 40,000: Rogue Trader“ ist derzeit für PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X|S erhältlich. „Dark Heresy“ kann auf denselben Plattformen bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.

Warhammer 40,000: Dark Heresy - Official Alpha Release Window Trailer | IGN Fall Fan Fest 2025

Quelle: Pressemitteilung / IGN