JDM: Japanese Drift Master – Release-Termin für Xbox-Version

Das Rennspiel „JDM: Japanese Drift Master“ erschien im Mai 2025 für PC. Während eine Version für die PlayStation 5 im ersten Quartal 2026 folgen soll, erscheint die Xbox Series X/S-Version bereits im November 2025. Wie Gaming Factory mitteilte findet die Veröffentlichung am 21. November 2025 statt.

Die Konsolenversion wird alle nach der Veröffentlichung für den PC erschienenen Inhaltsupdates, Fehlerbehebungen und Spielanpassungen enthalten und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für Konsolen zum Preis von 34,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Die Xbox-Portierung wird offiziell keine Lenkräder unterstützen und konzentriert sich auf die weitere Optimierung des Controllers, um das Spielerlebnis vor dem Fernseher zu verbessern.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

JDM: Japanese Drift Master | Consoles Date Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung