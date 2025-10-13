Disciples: Domination – Gameplay-Trailer und Demo

Dieses Jahr kündigten Kalypso Media und Entwickler Artefacts Studio das Dark-Fantasy-Strategie-RPG „Disciples: Domination“ an. Jetzt folgte nicht nur ein Gameplay-Trailer, den ihr weiter unten finden könnt, sondern auch eine Demo-Version, die im Rahmen des Steam Next Fest verfügbar ist.

Disciples: Domination – Demo

Während des Steam Next Fest öffnet die spielbare Demo die Tore zu der verfluchten Welt von Nevendaar: Die Demo umfasst den Prolog und die Wolfsküste, zwei vollständig erkundbare Dungeons sowie sämtliche Haupt- und Nebenquests der Region des Imperiums.

Alle zentralen Gameplay-Elemente sind spielbar – von der Zusammenstellung einer Truppe bis hin zum Lösen von Konflikten in Yllian. Damit bietet die Demo einen umfangreichen, ersten Eindruck vom Spiel und stimmt perfekt auf die taktischen Herausforderungen ein, die im neuen Trailer gezeigt werden.

HIer findet ihr die Demo auf Steam: KLICK!

Gameplay-Trailer

Der Trailer konzentriert sich auf die Stärken der Reihe: taktische Gefechte auf einem Grid, tiefgreifende Erkundung sowie das Regieren des Reiches. Spieler erhalten einen ersten Eindruck von den Systemen, die sie meistern werden – darunter die Erkundung von fünf von Verderbnis gezeichneten Regionen, fraktionsspezifische Fähigkeiten mit mächtigen Synergien, Zaubersprüchen sowie Einheiten-Verbesserungen und die verworrenen Intrigen Nevendaars.

„Disciples: Domination“ soll 2026 für PC (Steam, EGS und Microsoft Store), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Die Webseite zum Titel findet ihr hier: KLICK!

Disciples Domination | Gameplay Trailer | DE

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung