Little Nightmares III – Launch-Trailer

Die Teams von Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games bringen heute „Little Nightmares III“ für PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt. Damit ist der neuste Ableger der Adventure-Reihe auf allen aktuell gängigen Plattformen erhältlich.

„Little Nightmares 3“ spielt in der Spirale, einer Welt voller Wahnvorstellungen irgendwo im Nirgendwo. Spieler schlüpfen in die Rollen von Low und Alone, zwei Kinder, die zusammenarbeiten müssen, um zu entkommen. Low ist ein kleiner Junge mit blauem Umhang und einer Maske, während seine beste Freundin Alone einen grünen Overall und Zöpfe trägt.

Die Beiden haben jeweils einen besonderen Gegenstand bei sich, mit dem sie Bedrohungen bekämpfen und diverse Rätsel lösen können, die ihnen im Weg sind. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe kann sowohl allein als auch im Online-Koop gespielt werden und mit dem Freundepass können Spieler jemanden einladen, um gemeinsam der Spirale zu entkommen.

Ein paar weitere Informationen zum Spiel gibt es hier bei uns: KLICK!

[Deutsch] Little Nightmares III - 'Hold My Hand' | Launch Trailer

