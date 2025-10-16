Painkiller – Entwicklervideo

3D Realms von Saber Interactive und Anshar Studios haben ein Developer Diary zu „Painkiller“ veröffentlicht. In dem Video können Spieler einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung der Neuauflage des klassischen Action-Reihe werfen und können erfahren, wie sich das Team von den Wurzeln der Serie inspirieren ließ, um die Grafik, Level und Waffen dieser neuen Erfahrung mit Koop-Multiplayer zu gestalten.

Für den First-Person-Shoote haben es sich die Entwickler zum Ziel gesetzt, etwas Schnelles, Herausforderndes und Unterhaltsames zu schaffen, das den Charakter der Reihe bewahrt und gleichzeitig neue Wege beschreitet. Das Ergebnis ist ein Spiel, bei dem dynamische Bewegungen und Freiheit im Koop-Modus im Vordergrund stehen soll.

Waffen sind ein wichtiger Bestandteil dieser Philosophie und das Arsenal von „Painkiller“ umfasst mehrere Designs, die direkt aus den Anfängen der Serie stammen und mit neuen, modernen Elementen versehen wurden. Dazu gehört auch die Möglichkeit, die Upgrades der Waffen individuell anzupassen, sodass Spieler individuelle Konfigurationen erstellen können, die zu einer Vielzahl von Spielstilen passen und sich mit den Ausrüstungen ihrer Mitspieler im Koop-Modus kombinieren lassen.

„Painkiller“ erscheint am 21. Oktober 2025 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Bis zum 20. Oktober 2025 auf Steam eine Demo-Version zum Download bereit. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Painkiller - Developer Diary

Quelle: Pressemitteilung