Screamer – Team-Trailer „Jupiter Stormers“

Das Team von Milestone hat ein weiteres Rennteam aus „Screamer“ vorgestellt. Das Team „Jupiter Stormers“ ist eine Gruppe brillanter Köpfe, die zu Rennfahrern geworden sind und von ihrem unermüdlichen Streben nach Wissen angetrieben werden und nicht von Ruhm noch Macht. Sie wurden von Gage Veloc, dem Mechaniker des Turniers und ehemaligen Kollegen von Aisha, eingeladen, um die Bitterkeit der Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Das Team unter der Leitung von Aisha Waghmare, einer begnadeten Raumfahrtingenieurin mit einer bewegten Vergangenheit, ist ein Ableger des mächtigen Raumfahrtunternehmens „Jupiter Dreams“, das als kommerzieller Vektor und Forschungseinrichtung in der Space Economy tätig ist. An ihrer Seite stehen Lavinia Ricci Antinori, ein junges Talent, das sich beweisen will, und Gregor Falkenstein, ein skrupelloses Wissenschaftsgenie, das von Kybernetik fasziniert ist.

Das Spiel soll 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Die offizielle Webseite findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Screamer - Team Reveal: Jupiter Stormers

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung