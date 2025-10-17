Anno 117: Pax Romana – Deep Dive-Video und Informationen zur Kampagne sowie den Year-1-Pass

Vor kurzem hat Ubisoft weitere Details zu den Inhalten von „Anno 117: Pax Romana“ verraten. Dies betrifft nicht nur die Kampagne, sondern auch die Inhalte des Year-1-Pass, der weitere Erweiterungen und Herausforderungen mit sich bringen soll. Abgerundet wird das Ganze mit einem 12 Minuten langes Deep Dive-Video, welches ihr weiter unten findet.

Anno 117: Pax Romana – Kampagne

Die Kampagne in dem Aufbauspiel startet damit, dass die Spieler einen von zwei spielbaren Charakteren (Marcus oder Marcia) wählen. Marcus ist ein junger Mann, der nach einer unerwarteten Ernennung zum römischen Statthalter mit Selbstzweifeln kämpft. Marcia ist eine Frau, deren geheimnisvoller Aufstieg die Normen eines männlich dominierten Imperiums herausfordert. Als Statthalterin prägen ihre Entscheidungen das Leben ihrer Bürger und definieren das Wesen römischer Herrschaft neu.

Anno 117: Pax Romana – Year-1-Pass

Der Year-1-Pass ist in der Gold Edition enthalten oder separat für 34,99 Euro (UVP) erhältlich. Der Pass bietet folgendes:

DLC 1 – Prophecies of Ash Spieler entdecken die größte Insel, die je in Anno erschaffen wurde, mit einem gewaltigen Vulkan und einer neuen Gottheit zum Verehren. Dieses wilde und ungezähmte Land bietet neue Ressourcen, einzigartige kulturelle Begegnungen und strategische Tiefe.

DLC 2 – The Hippodrom Das größte Monument der Anno-Geschichte, inspiriert vom legendären Circus Maximus. Spieler veranstalten spannende Wagenrennen, um ihre Bürger zu unterhalten, ihr Prestige zu steigern und Elite-Spezialisten aus dem gesamten Imperium anzuziehen.

DLC 3 – Dawn of the Delta Eine neue Provinz, die von weiten Wüsten und einem mächtigen Fluss geprägt ist. Spieler begegnen unbekannten Göttern und einer neuen Kultur, während sie Ihre Herrschaft in dieser fernen Grenzregion etablieren und den Einfluss der römischen Zivilisation ausweiten.



„Anno 117: Pax Romana“ erscheint am 13. November 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Amazon Luna und PC (Steam, EGS und Ubisoft Connect). Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr natürlich auch bei uns (siehe hier).

Anno 117: Pax Romana - Official Deep Dive Trailer

