Mit dem neusten Trailer wollen Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio gameXcite aufzeigen, wie wir die Missionen in „Star Trek: Voyager – Across the Unknown“ auf unterschiedliche Weise erledigen können. Diese unterschiedlichen Möglichkeiten ergeben sich unter anderem auf Basis der Entscheidungen, die man getroffen hat.

Als Spieler übernehmen wir das Kommando über das Raumschiff und Riesen durch 12 Sektoren des Delta-Quadranten. Unterwegs gilt es Systeme und Crew zur verwalten, diplomatisch zu verhandeln und schwierige moralische Entscheidungen zu treffen. Vertraute Gesichter kehren zurück, doch ihr Schicksal kann sich ändern – geprägt von der Entscheidung des Captains auf der Brücke.

„Star Trek: Voyager – Across the Unknown“ wird derzeit für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 entwickelt. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Star Trek: Voyager - Across the Unknown | "What if?" Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung