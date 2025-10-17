The Occultist – Neuer Trailer

Mit dem folgenden Trailer gibt es weitere Eindrücke aus dem Horrorspiel „The Occultist“ zu sehen. Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio DALOAR wollen das Spiel 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen.

In dem Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle von Alan Rebels, einem paranormalen Ermittler, der auf die Insel Godstone reist, um die Wahrheit hinter dem Verschwinden seines Vaters aufzudecken. Alan ist im Besitz eines mystischen Pendels, das es ermöglicht mit der Umgebung zu interagieren und sie zu manipulieren.

Die neuen Szenen zeigen, wie das Pendel seine arkanen Kräfte entfaltet – als okkultes Werkzeug, das verborgene Wege öffnet, Wahrnehmung verschiebt und Rituale in Gang setzt. Spieler stoßen auf kryptische Rätsel, die Zeichenkunde, Mechanik und Zeremonie verbinden: Symbole müssen gedeutet, Abfolgen entschlüsselt und Mechanismen unter Zeitdruck ausgelöst werden.

Hier findet ihr „The Occultist“ auf Steam: KLICK!

The Occultist | Extended Gameplay Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung