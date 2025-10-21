Heute ist die offizielle Veröffentlichung von „Painkiller“ auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Passend zum Release dieser Neuauflage der First-Person-Shooter-Reihe präsentierten 3D Realms von Saber Interactive und Anshar Studios einen Launch-Trailer.

„Painkiller“ soll nicht nur die bekannte FPS-Action bieten, sondern auch die Möglichkeit im Koop-Modus mit anderen Spielern zu spielen. So können bis zu drei Spieler online die verschiedenen Orte des Spiels erkunden, Geheimnisse aufdecken und sich gemeinsam den grotesken Feinden stellen. Hinzu kommt eine Reihe von höllischen Waffen, die verbessert und angepasst werden können.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Painkiller - Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung