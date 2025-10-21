Cronos: The New Dawn – Demo für PC veröffentlicht

Anfang September erschien mit „Cronos: The New Dawn“ das neuste Werk des Entwicklers Bloober Team für PC und Konsolen. Wer bislang noch mit dem Kauf gezögert hat, der kann sich nun eine Demo-Version herunterladen.

PC-Demo steht zum Download bereit

Die kostenlose Demo ist ab sofort auf Steam und im Epic Games Store verfügbar. Sie bietet euch ein etwa 30-minütiges Erlebnis, das den Einstieg in die düstere Welt von „Cronos: The New Dawn“ ermöglicht. Passend zu Halloween nimmt Bloober Team außerdem am ersten Halloween-Sale des Spiels teil, bei dem ihr 15 % Rabatt auf verschiedenen Plattformen erhaltet.

In der Demo erlebt ihr das Intro sowie die erste Mission, in der ihr euren Vorgänger aufspüren müsst. Dabei lernt ihr das Kampfsystem und die charakteristische „Merge“-Mechanik kennen. Zu Beginn stehen euch mindestens zwei Waffenarten zur Verfügung, darunter die Handfeuerwaffe Sword MK-1615. Alle Fortschritte aus der Demo werden in die Vollversion übernommen.

Der Schauplatz in „Cronos: The New Dawn“ sind die düsteren Ruinen von New Dawn, einer abstrakten Interpretation des echten Nowa-Huta-Stadtteils in Krakau, Polen. Die Handlung des Spiels erstreckt sich über zwei verschiedene Zeitachsen: Zum einen spielt es in einer post-apokalyptischen Zukunft, zum anderen in der harten Realität der 1980er-Jahre.

Das Spiel ist für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erhältlich.

Cronos: The New Dawn | PC Demo Available Now | STEAM & EPIC

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung