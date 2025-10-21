Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Launch-Trailer

Die Teams von Paradox Interactive, White Wolf und Entwicklerstudio The Chinese Room haben heute „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht. Das Spiel steht als Standard (59,99 Euro), Deluxe (69,99 Euro) und Premium Edition (89,99 Euro) zum Kauf bereit. Informationen über die Editionen gibt es hier bei uns: KLICK!

In dem Spiel erwachen die Spieler im Jahr 2024 in Seattle als Phyre, ein Elder-Vampir, den viele als den mysteriösen Nomaden kennen, der Gerüchten zufolge immer dann auftaucht, wenn Veränderungen bevorstehen. Phyre muss sich in den tückischen politischen Verwicklungen des Camarilla-Hofes zurechtfinden, um seine Vampir-Kräfte wiederzuerlangen.

Auf seinem Weg wird Phyre von der Stimme Fabiens geleitet, einem Malkavianer-Detektiv, dessen zerbrochene Wahrnehmung der Realität sowohl Einsichten als auch Unbehagen bietet. Phyre stehen sechs Clans zur Verfügung, jeder mit seinen eigenen Spielstilen, Outfits und Disziplinen: die rebellischen Brujah, die Meister der Blutmagie Tremere, die gerechtigkeitsorientierten Banu Haqim, die überzeugenden Ventrue, die fesselnden Toreador und die Meister der Schatten Lasombra.

„Die Veröffentlichung von Bloodlines 2 ist ein Meilenstein für White Wolf und Vampire: The Masquerade“, so Marco Behrmann, Executive Vice President von White Wolf und Executive Producer von Bloodlines 2. „Es führt den Geist seiner Vorgänger fort und ist gleichzeitig etwas ganz Neues. Die übernatürlichen Jagdgründe von Seattle stehen den Spielern offen und fühlen sich auf genau die richtige Weise neu und vertraut an. Ich möchte dem hervorragenden Team von The Chinese Room für seine Vision und sein Engagement bei der Gestaltung dieser Welt des modernen Horrors danken. Sie haben etwas Atmosphärisches, Intelligentes und etwas, das dem dunklen Herzen von Vampire: The Masquerade treu geblieben ist, geschaffen.“

„Die Erzählung stand schon immer im Mittelpunkt unseres Handwerks, und in Bloodlines 2 verwebt sie sich nahtlos mit der Art von modernem, charakterbasiertem Horror, der die „World of Darkness“ ausmacht“, erklärt Alex Skidmore, Creative Director bei The Chinese Room. „Seattle steht kurz vor einem übernatürlichen Krieg, und wie Fabien warnt, kommt Unheil immer im Doppelpack. Dieses Projekt markiert einen entscheidenden Moment, in dem wir unsere charakteristische Erzählweise in eine Welt bringen, die für ihre Komplexität und moralische Spannung bekannt ist. Phyre und Fabien verkörpern diese Spannung als ungewöhnliches Duo, das bei jeder Gelegenheit Ärger anzieht, während es die dunkelsten Geheimnisse der Stadt aufdeckt.“

Bloodlines 2 bietet vier Schwierigkeitsstufen – Casual, Easy, Normal und Hard –, die eine Balance zwischen dem Fokus auf die Story und den Herausforderungen im Kampf schaffen. Casual vereinfacht den Kampf und legt den Schwerpunkt auf die Entdeckung der Geschichte für Spieler, die sich darauf konzentrieren, die Wahrheit hinter Seattle aufzudecken. Easy, Normal und Hard erhöhen die Herausforderungen im Kampf zunehmend und erfordern die Beherrschung von Phyres Fähigkeiten, um die Nacht zu überleben.

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel gibt es hier bei uns: KLICK!

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Release Trailer

Quelle: Pressemitteilung