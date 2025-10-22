Battlefield 6 – Trailer zur Season 1 veröffentlicht

Electronic Arts und Battlefield Studios haben heute den offiziellen Trailer zur ersten Season von „Battlefield 6“ veröffentlicht. Das Video zeigt die neuen Inhalte, die ab dem 28. Oktober verfügbar sind, sowie einen Ausblick auf die weiteren Phasen der Season, die im Laufe des Jahres folgen werden.

Phase 1: Unautorisierte Operationen (28. Oktober)

Die Karte Blackwell-Ölfelder bietet Kämpfe in allen Größen mit Land- und Luftfahrzeugen. Der neue 4v4-Modus Angriffspunkt konzentriert sich auf taktische Rundenkämpfe, bei denen ihr pro Runde nur ein Leben habt. Dazu kommen neue Waffen wie das SOR-300C, das Mini Fix und die GGH-22, der Truppentransporter APC Traverser Mark 2 sowie Erweiterungen wie LPVO und Schienenabdeckung.

Phase 2: Kalifornischer Widerstand (18. November)

In Eastwood, einem Vorort Südkaliforniens, kämpft ihr im neuen 8v8-Modus Sabotage, bei dem möglichst viele Anlagen zerstört werden müssen. Ergänzend gibt es Kampf-Pickups, die Schrotflinte DB-12, den Revolver M327 Trait und den Schmalen Handstopp als neue Erweiterung.

Phase 3: Winter Offensive (9. Dezember)

Das winterliche Update bringt das Event Kältestarre und verändert die Karte Empire State mit Schnee, Eis und neuen Umweltgefahren. Dazu erscheint der Eispickel als neue Nahkampfwaffe.

Regelmäßige Erweiterungen und kostenlose Features

Alle Inhalte der ersten Season erweitern „Battlefield 6“ regelmäßig um neue Karten, Modi, Waffen und kosmetische Gegenstände. Sämtliche spielrelevanten Features sind kostenlos oder können durch Fortschritt im Spiel freigeschaltet werden, wie Electronic Arts weiter mitteilte. Weitere Informationen zu den kommenden Inhalten erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels.

Battlefield 6 Season 1 Official Gameplay Trailer

Quelle: Pressemitteilung / EA