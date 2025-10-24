Um die Wartezeit bis zum Release von „Demonschool“ zu verkürzen, haben Ysbryd Games und Necrosoft Games im Rahmen des Indie Horror Showcase 2025 einen neuen Trailer präsentiert.

Im Mittelpunkt des Spiels steht Faye, die letzte Erbin einer legendären Dämonenjägerfamilie. Sie beginnt ihr Studium an einer Universität auf einer abgelegenen Insel und sieht sich dort übernatürlichen Bedrohungen ausgesetzt. Gemeinsam mit ihren neuen Verbündeten muss sie Dämonen bekämpfen und das Geheimnis der Insel lüften.

Das Taktik-RPG „Demonschool“ erscheint am 19. November 2025 für PC (Steam und EGS), Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Demonschool - Indie Horror Showcase 2025 Trailer

Quelle: Pressemitteilung