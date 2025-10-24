Shadow of the Road – Neuer Trailer mit weiteren Eindrücken

Publisher Owlcat Games und Entwicklerstudio Another Angle Games haben einen neuen Trailer von „Shadow of the Road“. Dieser Trailer gibt den Spielern einen neuen Einblick in eine Welt, die sich an einem entscheidenden Scheideweg befindet, hin- und hergerissen zwischen ihrem geschätzten alten Erbe und dem unaufhaltsamen Vormarsch der Modernisierung durch einen brutalen Bürgerkrieg.

Das rundenbasierte cRPG spielt im feudalen Japan inmitten einer erbitterten Rivalität zwischen dem Tokugawa-Shogunat und Kaiser Mutsuhito und lässt die Spieler in eine Welt eintauchen, die Tradition und Moderne, japanische Mythologie und Steampunk-Technologie miteinander verbindet. Die Spieler führen eine bunt gemischte Gruppe von Abenteurern durch ein dynamisches Reich, in dem Entscheidungen das Schicksal bestimmen, und müssen die verschiedenen Fähigkeiten der Charaktere meistern, um das Blatt im Krieg zu wenden.

Die Webseite von „Shadow of the Road“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam, wo auch eine Demo zum Download bereitsteht: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Ne-no-Kuni trailer | Shadow of the Road

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung