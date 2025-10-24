System Shock – Remake für Nintendo Switch 1+2 angekündigt

Entwickler Nightdive Studios brachte bereits 2023 (PC) und 2024 (Konsolen) ein Remake des Klassikers „System Shock“ heraus. Wie die Verantwortlichen jetzt mitteilten, soll dieses Jahr noch eine Version für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 auf den Markt kommen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Das Remake von „System Shock“ kombiniert das Gameplay des Originalspiels mit HD-Grafik, aktualisierten Steuerelementen, einer überarbeiteten Benutzeroberfläche sowie neuen Sounds und Musik. Spieler können sich auf eine Reihe von Funktionen freuen, darunter Joy-Con 2-Mausunterstützung für die Switch 2, Gyro-Zielfunktion, verschiedene von der Community gewünschte Funktionen und 1080p-60FPS-Unterstützung auf der Switch 2.

Das Sci-Fi-Actionspiels erschien erstmals 1994. Als Spieler steht ihr der künstlichen Intelligenz (KI) SHODAN und dessen Legion mutierter Kreaturen gegenüber. Um zu überleben und SHODAN zu besiegen, gilt es eine Kombination aus Heimlichkeit, Gerissenheit und futuristischen Waffen zu nutzen. Dabei bahnt ihr euch einen Weg durch die Citadel Station, wo Fallen, Rätsel und Geheimnisse auf auch warten.

System Shock Remake - Coming Soon to Nintendo Switch and Switch 2 | Nightdive Studios

Quelle: Pressemitteilung