Project TAL – Ankündigungs-Trailer des Action-RPGs

Publisher WEMADE MAX und das in Südkorea ansässige Entwicklerstudio MADNGINE haben jetzt den offiziellen Ankündigungs-Trailer von „Project TAL“ veröffentlicht. Bei dem Titel handelt es sich um ein Einzelspieler-Open-World-Action-RPG, das von koreanischer Mythologie und Folklore inspiriert ist.

Der Trailer zeigt Kampf-Szenen aus dem Spiel. In den kämpfen können die Spieler auf riesige Monster springen, um mächtige Angriffe auszuführen, die Schwachstellen ihrer Gegner auszunutzen und taktische Gegenangriffe und Fertigkeitskombinationen auszuführen, um ihre Feinde in Schach zu halten.

Des Weiteren sieht man auch NPC-Begleiter, die an der Seite der Spieler kämpfen werden. Jeder Begleiter verfügt über eigene Fähigkeiten, Persönlichkeit und Kampfrollen, die von Verteidigung und Unterstützung bis hin zu Nahkampf, Fernkampf und Magie reichen.

Das Begleitersystem in dem Spiel ist ein Kern-Feature. Der Spieler und die Begleiter sollen nahtlos Zusammenarbeiten, beispielsweise wenn der Spieler einen fallenden Begleiter mitten im Kampf auffängt oder beobachtet, wie einer der Begleiter eine magische Barriere errichtet, um feindliche Angriffe abzuwehren.

Neben dem Kämpfen soll die Spieler auch eine Geschichte erwarten. Sohn Myun-seok, CEO von WEMADE MAX, sagt dazu folgendes: „Project TAL verbindet eine emotional bewegende Geschichte über die Heilung einer verwundeten Welt mit den spannenden Kämpfen eines klassischen Action-RPGs. Mit dem technischen Know-how und der künstlerischen Vision von MADNGINE entwickeln wir einen Open-World-Titel der Spitzenklasse, der auf dem globalen Markt bestehen kann.“

„Project TAL“ soll 2027 für PC und Konsolen erscheinen. Genauere Angaben gibt es noch nicht.

Project TAL – Official Announcement & Gameplay Trailer

Quelle: Pressemitteilung