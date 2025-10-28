Warhammer 40,000: Boltgun 2 – Gameplay-Trailer

Big Fan Games, Devolver Digital und Entwicklerstudio Auroch Digital haben einen Gameplay-Trailer von ihrem First-Person-Shooter „Warhammer 40,000: Boltgun 2“ veröffentlicht. Im Trailer ist unter anderem der neue spielbare Charakter Nyra Veyrath zu sehen, eine kampferprobte Schwester des Ordens Adepta Sororitas.

Zwar verfügt Nyra nicht über die undurchdringliche Rüstung eines Space Marines, doch gleicht sie das durch ihre Wendigkeit auf dem Schlachtfeld aus und erledigt die Feinde des Imperators mit Geschwindigkeit, Präzision und lodernden Flammen.

Als Celestian der Kampfschwestern, einem ausschließlich weiblichen, militanten Orden namens Adepta Sororitas innerhalb der religiösen Organisation der Imperialen Ecclesiarchie, ist sie eine erfahrene und unerbittliche Kämpferin in den Reihen ihres Ordens.

„Warhammer 40K: Boltgun 2“ soll 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Bei dem Spiel handelt es sich um den Nachfolger des 2023 erschienen Shooters und knüpft direkt an die Ereignisse an. Hier findet ihr den Old-School-Ego-Shooter auf Steam: KLICK!

Warhammer 40,000: Boltgun 2 - Sister of Battle Extended Cut Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung