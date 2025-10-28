Darkwood 2 – Erster Trailer und Ankündigung

Publisher Hooded Horse kündigte heute mit „Darkwood 2“ den Nachfolger des 2017 veröffentlichten Survival-Horror-Spiels an. Das Spiel wurde im Rahmen der ID@XBOX Fall 2025 Showcase vorgestellt und entsteht bei Ice-Pick Lodge, den Entwicklerinnen und Entwicklern der „Pathologic“-Reihe. Laut offiziellen Angaben arbeiten die ursprünglichen Macherinnen und Macher von Acid Wizard beratend am Projekt mit.

Der erste Teil, „Darkwood“, erschien 2017 zunächst im Early Access und wurde 2019 vollständig veröffentlicht. Das Spiel kombinierte Top-Down-Perspektive mit Survival-Elementen, bei denen Erkundung, Ressourcenmanagement und psychologischer Horror im Vordergrund standen. Besonders die dichte Atmosphäre, der Verzicht auf klassische Questmarkierungen und die permanente Bedrohung durch die nächtlichen Kreaturen sorgten für ein besonders Spielerlebnis.

Eine neue Welt voller Gefahren

„Darkwood 2“ spielt mehrere Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils und führt euch in eine neue, unwirtliche Umgebung: die ausgedörrten Wüsten eines sterbenden Meeres. Tagsüber erkundet ihr die offene Welt, sammelt Ressourcen und bereitet euch auf die gefährliche Nacht vor, in der ihr Schutz suchen, Barrikaden errichten und Fallen platzieren müsst. Das Spiel bietet neue Gebiete, neue Kreaturen und eine eigenständige Geschichte, die auch ohne Vorkenntnisse verständlich bleibt.

Hooded-Horse-CEO Tim Bender bezeichnete den ersten Teil als „eine einzigartige Horror-Erfahrung, die Ressourcenmanagement und strategisches Überleben auf unkonventionelle Weise kombiniert“. Man freue sich, Teil des Nachfolgers zu sein und mit erfahrenen Teams zusammenzuarbeiten.

Auch die ursprünglichen Entwicklerinnen und Entwickler von Acid Wizard zeigten sich zufrieden mit der Entscheidung, das Projekt an Ice-Pick Lodge zu übergeben. Co-Gründer Gustaw Stachaszewski erklärte, dass es nach vielen Jahren intensiver Arbeit schwer gefallen sei, sich von „Darkwood“ zu lösen. Man sei jedoch überzeugt, dass die Serie in guten Händen sei. Ice-Pick Lodge verstehe, was „Darkwood“ besonders mache, und werde dessen Atmosphäre bewahren.

„Darkwood 2“ befindet sich derzeit für den PC in der Entwicklung. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Darkwood 2 - Announcement Trailer | Survival Horror Game

Quelle: Pressemitteilung