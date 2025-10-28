Wreckreation – Launch-Trailer

Das Open-World-Arcade-Rennspiel „Wreckreation“ ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. THQ Nordic und Three Fields Entertainment präsentierten zur Veröffentlichung einen neuen Trailer. Als Spieler soll euch in der Open-World-Rennspiel-Sandbox eine Kombination aus rasanten Arcade-Rennen mit der völligen Freiheit, eigenen Strecken, Herausforderungen und Playgrounds zum Erstellen und Teilen erwarten.

Neben mehr als 50 anpassbaren Fahrzeugen und über 400 Quadratkilometern Open World gibt es auch die Möglichkeit im Koop-Modus mit Freunden oder im Wettkampf gegeneinander zu spielen. Abgerundet wird das Paket mit Live-Mix-Feature, mit denen ihr die Welt in Echtzeit verändern könnt – von Loops, Rampen und Sprüngen bis hin zu Wetter, Tageszeit und Verkehrsdichte.

Die Webseite von „Wreckreation“ findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Wreckreation | Release Trailer

Quelle: Pressemitteilung