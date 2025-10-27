The Séance of Blake Manor – Trailer zur Veröffentlichung

Spooky Doorway und Publisher Raw Fury veröffentlichten heute das Detektiv-Mystery-Spiel „The Séance of Blake Manor“ für den PC. Mit der Veröffentlichung präsentieren die beiden Unternehmen den obligatorischen Launch-Trailer, der euch auf das Spiel einstimmen soll.

„The Séance of Blake Manor“ entführt euch nach Irland und in das Jahr 1897, wo ihr in die Rolle des Detektivs Declan Ward schlüpft. Eure Aufgabe ist es, das mysteriöse Verschwinden von Evelyn Deane in einem abgelegenen Hotel zu untersuchen. Dabei befragt ihr eine bunt gemischte Gruppe von Verdächtigen, notiert wichtige Details und verknüpft Hinweise, um den Fall zu lösen. „The Séance of Blake Manor“ verbindet Elemente der irischen Mythologie mit dem Flair der viktorianischen Ära und stellt euch vor spannende gesellschaftliche und religiöse Herausforderungen.

Entwickler Spooky Doorway setzt bei der Grafik auf einen handgezeichneten Comic-Stil. Die Macher ließen sich dabei von den Werken von Mike Mignola (Hellboy, The Amazing Screw-On Head), Edward Risso (100 Bullets, Batman: Broken City) und Tim Sale (Batman: The Long Halloween) inspirieren. Ein dynamischer Soundtrack, der sich an eurer Umgebung und den Entscheidungen der Charaktere orientiert, rundet das Spielerlebnis ab und sorgt für zusätzliche Spannung.

The Séance of Blake Manor | Release Trailer

Quelle: Pressemitteilung