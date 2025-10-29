Planet of Lana II: Children of the Leaf – Gameplay-Video

Publisher Thunderful und Entwickler Wishfully Studios haben ein Gameplay-Video mit Entwicklerkommentaren von „Planet of Lana II: Children of the Leaf“ veröffentlicht. Die Fortsetzung des 2022 erschienen Adventures wurde im Juni 2025 angekündigt (siehe hier).

In diesem Video stellen die Game Directors Adam Stjärnljus und Klas Martin Eriksson einige der neuen Fähigkeiten vor, die im Spiel eingeführt wurden, und geben uns einen Einblick in die Rätsel, bei denen Lana und Mui zusammenarbeiten müssen, während sie durch wunderschöne Naturlandschaften und dunkle Science-Fiction-Strukturen reisen.

„Planet of Lana II: Children of the Leaf“ soll 2026 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen. Die Seite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Planet of Lana II - Extended Gameplay - ID@Xbox x IGN Showcase 2025

Quelle: Pressemitteilung