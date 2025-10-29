Routine – Release-Termin festgelegt

Mit einem kurzen Trailer verrieten Publisher Raw Fury und Entwicklerstudio Lunar Software jetzt das Veröffentlichungsdatum des Sci-Fi-Horror-Spiels „Routine“. So erscheint der Titel am 04. Dezember für PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Hinzu wird es auch mit dem Xbox Game Pass auf PC und Konsolen verfügbar. Des Weiteren ist das Spiel ist für Xbox Handhelds zertifiziert und unterstützt Xbox Play Anywhere.

Das First-Person-Spiel ist auf einer verlassenen Mondbasis angesiedelt, deren dunkle Korridore zum Erkunden und Untersuchen einladen – während eine unbekannte Bedrohung im Schatten lauert. In einer Retro-Analog-Zukunft, geprägt von der Technik der 80er Jahre, entfaltet „Routine“ seine Geschichte dieser verstummten Mondbasis. Die Suche nach der Ursache dieser unheimlichen Stille führt in Konfrontation mit einem Gegner, der den Eindringling selbst für die größte Bedrohung hält – und öffnet zugleich den Weg in noch tiefere, unbekannte Abgründe.

Hier findet ihr das Spiel auf Valves Distributionsplattform Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

ROUTINE | Release Date Trailer

Quelle: Pressemitteilung