Transport Fever 3 – Trailer zeigt Fahrzeuge und Wahrzeichen

Urban Games hat vor wenigen Monaten „Transport Fever 3“, den nächsten Teil seiner erfolgreichen Transport-Simulationsreihe, angekündigt. Nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der frische Spielszenen zeigt.

„Transport Fever 3“ wird laut dem Schweizer Studio das bisher umfangreichste Projekt der Reihe. Über 275 Fahrzeuge sollen zur Verfügung stehen, darunter historische Modelle, moderne Züge, Busse und erstmals auch Hubschrauber. Diese können sowohl für den Personen- als auch den Gütertransport eingesetzt werden. Neue Funktionen wie spezialisierbare Stationen, Lagerhäuser und überarbeitete Bauoptionen sollen zusätzliche Tiefe ins Spiel bringen.

Urban Games betont, dass die technische Grundlage der Serie vollständig erneuert wurde. Verbesserte Lichtverhältnisse, neue Animationen und ein überarbeitetes Sounddesign sollen für eine realistischere Darstellung sorgen. Zudem bleibt das Spiel offen für Modifikationen, sodass die Community weiterhin eigene Fahrzeuge und Inhalte einbringen kann.

Der Trailer zeigt neben neuen Fahrzeugen auch erstmals Wahrzeichen, die ihr im Spiel freischalten und bauen könnt. Diese sollen neue logistische Herausforderungen bieten und werden durch dynamische Wettereffekte atmosphärisch in Szene gesetzt.

„Transport Fever 3“ soll 2026 für PC und Konsolen erscheinen. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offizielle Webseite.