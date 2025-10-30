Zum Start der Vorbestellungen der „Avatar: Frontiers of Pandora“-Erweiterung „From the Ashes“ präsentierte Ubisoft einen Gameplay-Teaser. Dieser Teaser soll nur ein Vorgeschmack auf ein Gameplay Walkthrough sein, welches am 20. November erscheinen soll. Außerdem wurde die „Avatar: Frontiers of Pandora Complete Edition“ enthüllt. Diese enthält das Basisspiel, den Season Pass, exklusive kosmetische Gegenstände, Bonusinhalte, das digitale Artbook und die Erweiterung „From the Ashes“.

Spiele als So’lek, ein Na’vi-Krieger, der bei den Sarentu Zuflucht gefunden hat. Gerade als Frieden in der westlichen Grenzregion einkehrt, taucht eine neue Bedrohung auf: die RDA, die sich nun mit dem Ash-Clan verbündet hat, einem skrupellosen Na’vi-Stamm, der auf Vernichtung aus ist. Nach einem Hinterhalt erwacht So’lek in einem verbrannten Land und seine neu gefundene Familie ist verstreut. Begebt euch mit dem neuen Third-Person-Gameplay auf So’leks Reise, während er schwört, seine Familie zu finden und Rache an denen zu nehmen, die ihm Unrecht getan haben.

Die Erweiterung „From the Ashes“ und der Bonusinhalt „Schwebende Berge“ erscheinen am 19. Dezember 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, und PC (Ubisoft Store, Steam und EGS).

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes: Gameplay Teaser

Quelle: Pressemitteilung