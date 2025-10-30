The Outer Worlds 2 – Launch-Trailer

Heute haben Xbox Game Studios und Obsidian Entertainment „The Outer Worlds 2“ offiziell für PC (Battle.net und Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und ROG Xbox Ally-Handhelds veröffentlicht. Zudem ist das Spiel ein Xbox Play Anywhere-Titel und direkt zum Release im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar. Auch Cross-Progression auf Xbox sowie auf Steam und Battle.net wird unterstützt, wenn man sie mit dem eigenen Microsoft-Konto verknüpft.

Das Sci-Fi-Rollenspiel bietet ein neues Abenteuer, das in Arcadia stattfindet, einer neuen Kolonie, die es zu erforschen gilt. Als Agent des Erddirektoriums müsst ihr die Quelle der verheerenden Risse aufdecken, die die gesamte Galaxie bedrohen.

Die Kolonie Arcadia ist in einen Fraktionskrieg verwickelt, da die sogenannte wohlwollende Herrschaft des Protektorats durch die Rebellion ihres religiösen Ordens und eine Invasion von Konzernen in Frage gestellt wird. Während sich zerstörerische Risse in der gesamten Kolonie ausbreiten, kämpft jede Fraktion darum, sie für ihre eigenen Zwecke zu kontrollieren oder zu schließen.

The Outer Worlds 2 - Official Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung