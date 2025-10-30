Resident Evil Requiem – Vorbestellungen gestartet, neues Video

Capcom wird das Horrorspiel „Resident Evil Requiem“ im Februar 2026 für PC und Konsolen veröffentlichen. Fans können den Titel ab sofort auf allen Plattformen vorbestellen. Neben der Standard Edition wird auch eine Deluxe Edition angeboten, die zusätzlich ein exklusives Paket mit fünf Kostümen, vier Waffen-Skins, zwei Bildschirmfiltern, zwei Waffen-Anhängern und mehr enthält.

Darüber hinaus wurden in „Road to Requiem“ eine Vielzahl neuer Ankündigungen zu „Resident Evil“ vorgestellt. Moderiert von Maggie Robertson, Synchronsprecherin von Lady Dimitrescu in „Resident Evil Village“, bot „Road to Requiem“ einen Rückblick auf die „Resident Evil“-Reihe und tauchte ein in die Charaktere und Details, die alle zu diesem neuesten Teil geführt haben, beginnend mit dem Raccoon City-Vorfall von 1998.

„Resident Evil Requiem“ erscheint am 27. Februar 2026 für PC (Steam und EGS), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Resident Evil | Road to Requiem

Quelle: Pressemitteilung