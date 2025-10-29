SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten – Demo auf Switch 2 verfügbar

In weniger als einen Monat werden THQ Nordic und Purple Lamp „SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten“ für PC und Konsolen veröffentlichen. Nintendo Switch 2-Spieler haben jetzt die Möglichkeit eine Demo-Version herunterzuladen und auszuprobieren. Die Demo steht weiterhin auch auf anderen Plattformen bereit.

In dem Spiel geht es für SpongeBob und seine Freunde in ein neues, geisterhaftes Abenteuer. Übernatürliche Kräfte bedrohen Bikini Bottom, und ihr müsst gemeinsam mit SpongeBob und Patrick versuchen, die Ausbreitung des Chaos zu verhindern. Auf dem Weg erwarten euch verschiedene Orte wie Neptuns Palast oder die Bergregionen rund um den Mount Bikini sowie Kämpfe gegen größere Gegner.

„SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten“ erscheint am 18. November 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide | Demo Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung