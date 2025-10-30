Dragon Quest I & II HD-2D Remake – Launch-Trailer

Das Paket „Dragon Quest I & II HD-2D Remake“ ist ab heute für PC (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Serie X/S und PlayStation 5 erhältlich. Passend zur Veröffentlichung präsentierte Square Enix den obligatorischen Launch-Trailer.

„Dragon Quest I & II HD-2D Remake“ besteht aus vollständigen Remakes von „Dragon Quest I“ und „Dragon Quest II“, die chronologisch nach „Dragon Quest III HD-2D Remake“ stattfinden, welches im November 2024 erschien. In diesen zwei Abenteuern erleben Spieler den Abschluss der Erdrick-Trilogie, die durch den beliebten HD-2D-Grafikstil und mit nie zuvor gesehenen Story-Inhalten sowie Gameplay-Modernisierungen zu neuem Leben erwachen. Neben anderen Erweiterungen warten in „Dragon Quest II“ außerdem eine neue Unterwasserwelt und ein neuer spielbarer Charakter darauf, entdeckt zu werden.

In dem Paket übernehmen Spieler die Kontrolle über die Nachfahren von Erdrick, dem legendären Helden, dessen Vermächtnis nach den Ereignissen von „Dragon Quest III HD-2D Remake“ über Generationen weitergegeben wurde. In diesen Spielen wird die Geschichte fortgesetzt und Neueinsteiger können die gesamte Sammlung mit der ausschließlich digital erhältlichen „Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection“ erleben.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake – Veröffentlichungstrailer

Quelle: Pressemitteilung