Die Teams von Bandi Namco Entertainment Europe und Entwicklerstudio DOKIDOKI GROOVEWORKS veröffentlichen heute „Tales of Xillia Remastered“ auf PC (Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Es ist eine überarbeitete Version des Action-RPGs aus dem Jahr 2011.

Die neue Version bietet nicht nur eine verbesserte Grafik, sondern auch neue Funktionen und Qualitätsverbesserungen, inklusive einer automatischen Speicherfunktion, Zielmarker für reibungslose Erkundungen, der Option, Zufallsbegegnungen auszuschalten und frühem Zugang zum Rangladen.

Das Dual Raid Linear Motion-Kampfsystem erlaubt es Spielern, im Echtzeitkampf Verbündete für Komboangriffe und besondere Unterstützungsfertigkeiten zu rufen, um Gegner zu überwältigen. Weiterhin sind in „Tales of Xillia Remastered“ Zusatzinhalte aus dem Original enthalten, darunter Kostüme, nützliche Objekte und andere Extras.

In der Geschichte begeben sich Spieler in die Welt von Rieze Maxia, in der Menschen und Geister harmonisch zusammenleben. Die Schicksale von Milla Maxwell, einer mysteriösen, von vier mächtigen Geistern begleiteten Frau, und Jyde Mathis, einem ehrgeizigen Medizinstudenten aus der Hauptstadt, kreuzen sich, als die beiden ein gefährliches Geheimnis entdecken: Das Königreich Rashugal setzt eine mächtige Maschine ein, die der Welt ihr Mana raubt, wodurch alles aus dem Gleichgewicht zu geraten droht. Milla und Jyde begeben sich auf eine Reise, um die Maschine zu zerstören und die Welt zu retten. Die Geschichte kann wahlweise aus der Perspektive einer der beiden Protagonisten erlebt werden.

[Deutsch] Tales of Xillia Remastered — Launch Trailer

