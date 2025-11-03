I Hate This Place – Neuer Story-Trailer und verschobener Veröffentlichungstermin

Broken Mirror Games hat in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment einen neuen Story-Trailer zu „I Hate This Place“ veröffentlicht und gleichzeitig einen aktualisierten Release-Termin bekannt gegeben. Das Spiel erscheint nun am 29. Januar 2026. Der Trailer gibt einen kurzen Einblick in die düstere Handlung, die sich auf der unheimlichen Rutherford Ranch entfaltet.

Ursprünglich war der Release für den 7. November 2025 geplant. Entwickler Rock Square Thunder hat sich jedoch entschieden, mehr Zeit für die Umsetzung zusätzlicher Features und Verbesserungen zu nehmen, die aus dem Feedback der Community hervorgegangen sind.

„Wir haben viel wertvolles Feedback von Events wie PAX, Gamescom, Tokyo Game Show und unserer öffentlichen Demo auf Steam erhalten. Die Vision des Spiels bleibt unverändert, doch die Rückmeldungen haben gezeigt, dass einige Anpassungen und neue Features das Erlebnis deutlich verbessern könnten. Da wir uns dem ursprünglichen Veröffentlichungstermin näherten, hätten wir viele dieser Änderungen erst nach dem Launch einbauen können. Wir möchten aber, dass das Spiel gleich zu Beginn einen starken Eindruck hinterlässt. Daher haben wir uns gemeinsam mit Broken Mirror Games entschieden, den Termin auf Januar 2026 zu verschieben“, erklärt Janusz Tarczykowski, Game Director bei Rock Square Thunder.

„I Hate This Place“ erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

I Hate This Place | Official Story Trailer

Quelle: Pressemitteilung