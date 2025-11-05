Europa Universalis V – Neuer Trailer zum Launch

Mit „Europa Universalis V“ haben Paradox Interactive und Entwicklerstudio Paradox Tinto den neusten Teil der Grand-Strategy-Reihe für PC veröffentlicht. Als Spieler erkundet ihr eine detailreich recherchierte Welt und schreibt die Geschichte einer beliebigen Nation der Erde vom späten Mittelalter bis zum Beginn des viktorianischen Zeitalters neu. Ihr führt eine durch Klassen, Kulturen und Glaubensrichtungen gespaltene Gesellschaft durch die Pest, die Renaissance, das Zeitalter der Entdeckungen, die Religionskriege und vieles mehr, während sich die Weltkarte verändert.

Zum ersten Mal gilt es dabei auf die Bedürfnisse der Bevölkerung zu achten, denn die Versorgung mit Nahrungsmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern bestimmt die Stärke eures Reiches. Ihr könnt Handelsmärkte aufbauen, die Welt nach neuen Luxusgütern erkunden und euch mit den verschiedenen Ständen eures Reiches auseinandersetzen, während ihr eure Gesellschaft zu neuen Werten und Ideen führen.

„Europa Universalis V“ ist zum empfohlenen Verkaufspreis von 59,99 Euro erhältlich. Die Premium Edition, die zwei kommende Chronicle-Packs, ein kommendes Immersion-Pack sowie eine sofortige kosmetische Belohnung enthält, wird zum empfohlenen Verkaufspreis von 84,99 Euro angeboten.

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Europa Universalis V - Official Gameplay Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung