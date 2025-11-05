Landwirtschafts-Simulator 25 – Highlands Fishing – Launch-Trailer

Seit gestern ist die erste große Erweiterung namens „Highlands Fishing“ für den „Landwirtschafts-Simulator 25“ erschienen. Mit diesem Addon bietet Publisher und Entwickler GIANTS Software über 20 neue Maschinen für Land und See sowie neue Feldfrucht und Tiere. Abgerundet wird das Ganze mit einem Angel-Minispiel, neuen Sammelobjekten, NPCs und mehr.

„Highlands Fishing“ ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. Zudem gibt es auch eine physische „Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing Edition“ (Hauptspiel und die Highlands Fishing Erweiterung). Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel und der Erweiterung gibt es auch bei uns (siehe hier).

🎣 Fish & Relax! | Highlands Fishing: Launch Trailer (FS25)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung